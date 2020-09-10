У Зеленского объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами

Это произошло из-за боевиков

Это произошло из-за боевиков

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Утром, 10 сентября, россияне потребовали изменения формата патрулирования и выдвинули новые требования Украине. Именно за это была отменена инспекция позиций ВСУ под Шумами, что на Донбассе.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины.

"Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события", - заявили в ОП.

Сообщается, что по состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника.

"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не будет. в связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - говорится в заявлении.

В ОПУ отметили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе.

"Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - отметили в Офисе президента Зеленского.

В ведомстве президента заявили, что украинская сторона "по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины".

"Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили", - подчеркнули в ОП.

Там проинформировали, что предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура.

"Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могла бы произойти инспекция в районе Шумив", - отметили в ОПУ.

Также сообщается, что "учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумив Донецкой области пока не может быть проведена".

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиции вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами сегодня не состоится.