Перенос инспектирования возле Шумов не является срывом Минских соглашений - Кравчук

Украина попросила ОБСЕ провести обсуждение срыва инспекции

Украина попросила ОБСЕ провести обсуждение срыва инспекции

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Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов срывом Минских соглашений.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Я не думаю, что срыв договоренностей... касательно населенного пункта Шумы - это сразу срыв Минских соглашений", - сказал Кравчук.

По его словам, украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо уже послали координатору ОБСЕ Хайди Грау.

Глава ТКГ отметил, что инспектирование позиций возле Шумов перенесли из-за поведения пророссийских боевиков, которые 10 сентября потребовали проведения инспекций в других населенных пунктах, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.

Вскоре после этого боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.