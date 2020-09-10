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10 сентября 2020, 18:20 5

В зоне ООС с начала суток зафиксировали три обстрела

10 сентября 2020, 18:20 5
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Фото из открытых источников
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От начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, сегодня, в 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Кроме того, враг осуществил выстрелы из стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 10 сентября 2020 года.

Напомним, днем ранее в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Донбасс ООС боевики военные обстрелы штаб
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