В зоне ООС с начала суток зафиксировали три обстрела

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Фото из открытых источников

От начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, сегодня, в 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Кроме того, враг осуществил выстрелы из стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Напомним, днем ранее в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.