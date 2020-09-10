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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов
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10 сентября 2020, 14:20 19

"Инспекция" под Шумами сегодня не состоится

10 сентября 2020, 14:20 19
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"Ревизию" перенесли из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР"
Фото: Facebook
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«Инспекция» украинских позиций под Шумами Донецкой области, запланированная на 14:00 четверга, 10 сентября, не состоится.

Об этом "РБК-Украина" сообщили источники в Офисе президента, пишет RegioNews.

Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ЛДНР" (о якобы оборудовании ВСУ новых позиций в этом районе – ред.), которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - рассказал журналистам собеседник.

Он добавил, что этой инициативой Россия проверяет Украину "на вшивость", в дальнейшем давление будет только расти. При этом сами оккупанты нарушают условия перемирия и используют прекращение огня для обустройства новых укреплений.

Поэтому появилось предложение для начала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ", - уточнил он. Но оккупанты предложение отклонили.

По информации телеграмм-канала PavlovskyNews, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что у представителей "ДНР" появились дополнительные требования в проведении совместной инспекции.

Вчера была договорённость провести инспекцию в Шумах, а сегодня в число населенных пунктов добавились еще несколько", - прокомментировал Кравчук.

Кравчук также заявил, что боевики хотят сделать из этого какое-то "шоу" и добавил, что украинская сторона уже направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации.

За ночь передумали: Леонид Кравчук заявил, что инспекцию под Шумами перенесли из-за позиции представителей...

Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 10 вересня 2020 р.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиции вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

В состав инспекционной группы войдут украинские военные, боевики и наблюдатели ОБСЕ. Террористы "ДНР" планируют направить в нее генерал-майора Вооруженных сил РФ Руслана Якубова (Вахитова).

ТКГ боевики военные ДНР Донецкая область Леонид Кравчук инспекция
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