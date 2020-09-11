Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
В течение минувших суток незаконные военные формирования боевиков трижды нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.
Кроме того, два враждебные обстрелы зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующими шар для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
От начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.