Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"

Украинские воины оружие в ответ не применяли

Украинские воины оружие в ответ не применяли

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, два враждебные обстрелы зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующими шар для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.