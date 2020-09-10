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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов
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10 сентября 2020, 17:42

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов

10 сентября 2020, 17:42
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Именно здесь должна была проводиться "инспекция" позиций ВСУ
Именно здесь должна была проводиться "инспекция" позиций ВСУ
Фото: Facebook
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Сегодня, в 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Сегодня, в 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 10 сентября 2020 года.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами сегодня не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.

Донбасс ООС обстрел боевики Шумы
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