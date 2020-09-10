Состояние экс-политзаключенного Балуха остается тяжелым - Геращенко

Он до сих пор находится в больнице

Он до сих пор находится в больнице

Фото: Facebook

Состояние бывшего политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха до сих пор остается тяжелым после нападения.

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