Состояние экс-политзаключенного Балуха остается тяжелым - Геращенко
Состояние бывшего политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха до сих пор остается тяжелым после нападения.
Об этом в Facebook сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает RegioNews.
По ее словам, врачи о состоянии пострадавшего пока не дают никаких прогнозов.
От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое" .... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.
Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.
Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.
На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.