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10 сентября 2020, 11:24 10

Состояние экс-политзаключенного Балуха остается тяжелым - Геращенко

10 сентября 2020, 11:24 10
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Он до сих пор находится в больнице
Он до сих пор находится в больнице
Фото: Facebook
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Состояние бывшего политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха до сих пор остается тяжелым после нападения.

Об этом в Facebook сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает RegioNews.

По ее словам, врачи о состоянии пострадавшего пока не дают никаких прогнозов.

От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое" .... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.

Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.

политика медики больницы Ирина Геращенко Избиение Владимир Балух
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