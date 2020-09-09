В августе на рекламу в Facebook партии потратили полмиллиона долларов

Количество рекламных постов политического направления в соцсетях продолжает расти

Количество рекламных постов политического направления в соцсетях продолжает расти

Фото: flickr

Украинские политики и партии в августе потратили около 570 тысяч долларов на политическую рекламу в соцсетях.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

Согласно исследованию, десять крупнейших рекламодателей заплатили 98 406 долларов за рекламу 1356 сообщений политического содержания.

Больше всего оплатила партия "За будущее" - 22 520 долларов. Второй по активности была партия "Слуга народа", она потратила 11 641 долларов.

Партия "Наш край" заплатила за политическую рекламу 10 481 доллар, "Победа Пальчевского" - 10 431 доллар.

Партия "Пропозиція" потратила на платную рекламу в соцсетях 7 779 долларов. На рекламу в Facebook кандидат от "Слуги народа" на должность мэра Киева Ирина Верещук потратила 7 273 долларов. Партия "Голос" заплатила 6 604 доллара.

Также 6 351 доллар был потрачен на рекламу страницы бывшего премьера Владимир Гройсмана.

В целом в августе политики и партии в Facebook и Instagram разместили почти вдвое больше рекламных публикаций политического характера, чем за июль - 20 930 сообщений.

Напомним, ОПОРА предлагает мэрам крупных городов подписать Кодекс поведения.