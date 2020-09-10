Стан експолітв’язня Балуха залишається важким - Геращенко

Він досі знаходиться в лікарні

Він досі знаходиться в лікарні

Фото: Facebook

Стан колишнього політв'язня і кримського активіста Володимира Балуха досі залишається важким після нападу.

Про це у Facebook повідомила нардеп Ірина Геращенко, передає RegioNews.

За її словами, лікарі стосовно стану потерпілого поки що не дають ніяких прогнозів.

Від лікуючих лікарів В. Балуха , які з нами на постійному контакті: "Стан стабільно важкий”.... Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає”, - написала Геращенко.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.