Стан експолітв’язня Балуха залишається важким - Геращенко
Стан колишнього політв'язня і кримського активіста Володимира Балуха досі залишається важким після нападу.
Про це у Facebook повідомила нардеп Ірина Геращенко, передає RegioNews.
За її словами, лікарі стосовно стану потерпілого поки що не дають ніяких прогнозів.
Від лікуючих лікарів В. Балуха , які з нами на постійному контакті: "Стан стабільно важкий”.... Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає”, - написала Геращенко.
Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.
Повідомлялось, що Балуха після операції перевели в реанімацію.
На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.