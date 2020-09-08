Экс-политзаключенного Балуха после операции перевели в реанимацию

У него тяжелая черепно-мозговая травма

У него тяжелая черепно-мозговая травма

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко, передает RegioNews.

Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - написала Геращенко.

Она добавила, что реабилитация Балуха требует долгого времени. Также Геращенко сообщила, что Балух находится в больнице скорой помощи, туда его привезла "скорая".

Сколько он находился без сознания после зверского избиения - неизвестно, установить это должны правоохранители. Врачи сделали и делают все возможное для стабилизации его состояния", - добавила Геращенко.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие уже отреагировали в Офисе президента. Там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела.