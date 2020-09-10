Безопасность и реинтеграция территорий: Кулеба назвал условия проведения выборов на Донбассе

Украина не уступит собственным принципам

Украина не уступит собственным принципам

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в интервью УНН рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, Кулеба опроверг озвученную ранее министром иностранных дел ФРГ информацию о том, что во время "нормандской” встрече министров одной из тем для обсуждения станет выполнение формулы Штайнмайера - а следовательно, и проведение выборов на Донбассе.

В то же время, министр заверил, что Украина не пойдет на российские ультиматумы и не поступится собственными принципами.

Россия может ставить сколько угодно ультиматумов, но мы всегда будем руководствоваться не ультиматумами, а национальными интересами нашего государства. Я убежден, что нашим интересам отвечает безопасность на Востоке. Это когда не убивают наших солдат, и наши солдаты не получают ранения в боях”, - отметил дипломат.

Первый и ключевой вопрос для украинской стороны - это безопасность, только при этом условии можно говорить о политике.

"И тут второй интерес Украины. Да, мы хотим реинтегрировать эти территории. Для этого там нужно будет провести выборы. Но и наша позиция абсолютно четкая и бескомпромиссная - эти выборы должны состояться на территории, освобожденной от российских вооруженных сил и поддерживаемых ими незаконных вооруженных формирований, у нас не должна быть дырявой граница с Россией, потому что невозможно провести честные выборы, если можно по-тихому из России устраивать "карусели" и завозить все что хочешь. Третье - должна функционировать полноценно инфраструктура, необходимая для выборов, и это должна быть украинская инфраструктура - правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия, свободный доступ к СМИ”, - пояснил Кулеба.

По его словам, выборы должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ.

Он подчеркнул необходимость "нормального” процесса выборов, для того чтобы они были легитимны и их результат можно было признавать.

"Как мы в эту точку придем, какие мы должны принять законы, какого содержания - это другой вопрос, и здесь есть пространство для компромисса”, - добавил он.

Кулеба признает, что Украина к упомянутым критериям "далека", но не уверен, что "мы довольно быстро можем туда прийти, если на это будет воля Российской Федерации".

Напомним, Разумков считает, что провести выборы в ОРДЛО невозможно.

Ранее сообщалось, что постановление ЦИК о местных выборах хотят обжаловать в суде.