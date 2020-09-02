Под Харьковом к приезду Зеленского мыли дороги и укладывали асфальт ночью

В населенном пункте даже успели покрасить пеньки

В населенном пункте даже успели покрасить пеньки

Фото: из открытых источников

В Песочине Харьковской области, перед приездом президента Украины Владимира Зеленского, мыли асфальт с помощью пожарной машины ГСЧС, ночью активно укладывали асфальт и красили пеньки.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЕХА, передает RegioNews.

Перед приездом Зеленского в Песочине моют даже асфальт", - говорится в надписи под фото.

"До приезда Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот...". - говорится в надписи под еще одним снимком.

Кроме того, что в населенном пункте активно мыли дороги, а ночью укладывали асфальт, то и еще в поселке покрасили пеньки.

Ранее сообщалось, что в селе Давыдковцы, что за 7 километров от Хмельницкого, готовиться к приезду Владимира Зеленского начали за несколько дней. Центральную улицу села ремонтировали даже под проливным дождем.