Под Харьковом к приезду Зеленского мыли дороги и укладывали асфальт ночью
В Песочине Харьковской области, перед приездом президента Украины Владимира Зеленского, мыли асфальт с помощью пожарной машины ГСЧС, ночью активно укладывали асфальт и красили пеньки.
Об этом сообщает Telegram-канал ВЕХА, передает RegioNews.
Перед приездом Зеленского в Песочине моют даже асфальт", - говорится в надписи под фото.
"До приезда Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот...". - говорится в надписи под еще одним снимком.
Кроме того, что в населенном пункте активно мыли дороги, а ночью укладывали асфальт, то и еще в поселке покрасили пеньки.
Ранее сообщалось, что в селе Давыдковцы, что за 7 километров от Хмельницкого, готовиться к приезду Владимира Зеленского начали за несколько дней. Центральную улицу села ремонтировали даже под проливным дождем.