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02 сентября 2020, 12:05 14

Названы министры, которых скоро могут отправить в отставку

02 сентября 2020, 12:05 14
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Известно о двух кандидатах
Известно о двух кандидатах
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Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время двух членов Кабинета министров могут отправить в отставку.

Об этом Стефанчук заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews со ссылкой на "Главред".

Отставка грозит министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко и главе Минфина Сергею Марченко.

По его мнению, судьба чиновников зависит от того, насколько эффективную и качественную работу будет проведено над проектом госбюджета Украины и насколько Раде будут предложены новые подходы по преодолению последствий коронавируса COVID-19.

"Я думаю, что такая ситуация назревает (перестановки в Кабмине – ред.). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах...", – сказал представитель Зеленского.

Напомним, в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.

министр Кабмин бюджет закон Верховная Рада
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