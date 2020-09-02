Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях в ОТГ

Их будут создавать при невозможности проведения выборов

Их будут создавать при невозможности проведения выборов

Фото: flickr

Верховная Рада в первом чтении приняла закон №9313 о порядке образования Военно-гражданских администраций в регионах и населенных пунктах, где ЦИК признает невозможным проведение местных выборов.

Об этом сообщает телеканал "Рада", передает RegioNews.

За него проголосовали 240 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине" и определить основания для образования военно-гражданских администраций ОТГ.

Также законопроект расширяет за счет ОТГ список объектов, где могут быть образованы ВГА.

Отмечается, что ВГА призваны создать условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения.

Напомним, в ЦИК не исключают возможности проведения выборов на Донбассе, речь идет о подконтрольных районах.