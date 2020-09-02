Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях в ОТГ
Верховная Рада в первом чтении приняла закон №9313 о порядке образования Военно-гражданских администраций в регионах и населенных пунктах, где ЦИК признает невозможным проведение местных выборов.
Об этом сообщает телеканал "Рада", передает RegioNews.
За него проголосовали 240 народных депутатов.
Законопроект предлагает внести изменения в законы "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине" и определить основания для образования военно-гражданских администраций ОТГ.
Также законопроект расширяет за счет ОТГ список объектов, где могут быть образованы ВГА.
Отмечается, что ВГА призваны создать условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения.
Напомним, в ЦИК не исключают возможности проведения выборов на Донбассе, речь идет о подконтрольных районах.