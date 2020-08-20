Комитет избирателей назвал злоупотреблением агитационные поездки Зеленского Украиной

Финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства

Финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства

Фото: FacebookФото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа".

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

По данным комитета, Зеленский фактически проводит скрытую политическую агитацию во время поездок в областные центры, в частности в Запорожье и Херсон.

По оценке КИУ, такие действия президента, как выступления на сцене, где представлены агитационные материалы партии "Слуга народа", представление кандидатов на местных выборах и акцент во время выступлений на предвыборном лозунге этой партии является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, а также имеет признаки политической коррупции и злоупотребления админресурсом.

Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков", - добавили в комитете.

Активисты отмечают, что в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн, а всего с начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более чем 1 млн грн за перелеты Зеленского.

В этой сумме не учтены средства, которые государство тратит на охрану и безопасность первых лиц.

Напомним, СМИ писали, что Владимир Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине. Он будет представлять кандидатов от "Слуг народа" в крупных городах.

20 августа Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.