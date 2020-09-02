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02 сентября 2020, 11:13 3

День города: Зеленский на языке оккупанта поздравил с юмористом Филимоновым Одессу

02 сентября 2020, 11:13 3
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Президент в видеообращении к одесситам перешел с украинского на русский язык
Президент в видеообращении к одесситам перешел с украинского на русский язык
Фото: скриншот видео
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с юмористом Олегом Филимоновым поздравил Одессу с 226 годовщиной основания города.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем рождения, наша жемчужина у моря!" — говорится в заметке к видео.

Комик Олег Филимонов, которого фракция "Слуга народа" выдвигает на пост мэра Одессы, заявил, что он всем обязан Одессе и назвал себя абсолютным продуктом этого города, правда не таким уже и свежим.

Всем, что у меня есть я обязан этому городу, я абсолютный продукт Одессы... я не такой свежий, как мне бы хотелось, но тем не менее", - добавил Филимонов.

Известно, что празднование дня города Одессы 2020 планируют завершить концертом на Потемкинской лестнице и фейерверком.

Ранее сообщалось, что Олег Филимонов, которого называют кандидатом от "Слуги народа" в мэры Одессы, заявил, что своим конкурентом на местных выборах он видит действующего мэра Геннадия Труханова.

Владимир Зеленский Одесса праздник президент Кандидат
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