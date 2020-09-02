День города: Зеленский на языке оккупанта поздравил с юмористом Филимоновым Одессу

Президент в видеообращении к одесситам перешел с украинского на русский язык

Президент в видеообращении к одесситам перешел с украинского на русский язык

Фото: скриншот видео

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем рождения, наша жемчужина у моря!" — говорится в заметке к видео.

Комик Олег Филимонов, которого фракция "Слуга народа" выдвигает на пост мэра Одессы, заявил, что он всем обязан Одессе и назвал себя абсолютным продуктом этого города, правда не таким уже и свежим.

Всем, что у меня есть я обязан этому городу, я абсолютный продукт Одессы... я не такой свежий, как мне бы хотелось, но тем не менее", - добавил Филимонов.

Известно, что празднование дня города Одессы 2020 планируют завершить концертом на Потемкинской лестнице и фейерверком.

Ранее сообщалось, что Олег Филимонов, которого называют кандидатом от "Слуги народа" в мэры Одессы, заявил, что своим конкурентом на местных выборах он видит действующего мэра Геннадия Труханова.