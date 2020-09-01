Гео Лерос отреагировал на исключение из фракции "Слуга народа"

Несколько часов назад решение об исключении приняли его коллеги по фракции

Несколько часов назад решение об исключении приняли его коллеги по фракции

Фото из открытых источников

Нардеп поблагодарил всех за поддержку и отметил, что исключение из фракции не повлияет на его политическую деятельность

Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В посте нардеп отметил, что и впредь будет продолжать свою политическую борьбу с Владимиром Зеленским.

Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатам, что не испугались звонков из офиса президента. Скажу только, вы можете... Опубликовано Geo Leros Вторник, 1 сентября 2020 г.

Напомним, сегодня, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа".

Перед Гео Лерос в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью. В тот же день "Слуги" взялись за изгнание Гео Лероса из фракции.

Сегодня же стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.