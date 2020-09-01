Завышали стоимость услуг до 50%: полиция раскрыла "схему" завладения средствами судовладельцев

Сумма убытков нанесенных иностранной компании составляет свыше 2 миллионов гривен

Сумма убытков нанесенных иностранной компании составляет свыше 2 миллионов гривен

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную "схему", которую организовали должностные лица коммерческой структуры, а именно – морского агента, предоставляющего соответствующие услуги в морских портах Николаев и Черноморская.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

В ходе следствия установлено, что предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими обществами, в частности буксирных. Так, согласно соглашений последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты.

Должностные лица коммерческой структуры перед тем, как отправлять счета конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость оказанных услуг до 50% от фактических счетов", - говорится в сообщении.

Только за январь-май 2020 года по такой "схеме" лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен.

Оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту проживания лиц, причастных к преступлению. Процессуальные мероприятия проводились на территории Одесской и Николаевской областей.

На счета коммерческой структуры – морского агента наложены аресты.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.