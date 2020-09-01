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01 сентября 2020, 16:42

Школьники могут уйти на внеплановые каникулы из-за местных выборов: подробности

01 сентября 2020, 16:42
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Избирательные комиссии планируют размещать преимущественно в школах
Избирательные комиссии планируют размещать преимущественно в школах
Фото: Минздрав
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Школьников могут ждать внеплановые каникулы во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews

Избирательные комиссии в большинстве своем будут размещены в школах. Сейчас Минздрав разрабатывает с ЦИК механизм, как провести выборы комфортно и безопасно в условиях пандемии.

"Если вы спрашиваете о школе, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседание комиссии и подсчет голосов, дети не учились", - заявил Степанов.

Ранее стало известно, что ЦИК совместно с Минздравом разрабатывают алгоритм местных выборов в условиях пандемии.

выборы карантин Минздрав ЦИК каникулы
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