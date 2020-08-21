09:44  21 августа
В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19
16:47  21 августа
Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы
17:31  21 августа
На Донбассе с начала суток соблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
21 августа 2020, 13:19 9

"Не можем позволить такие риски": Аваков готов ввести технические ограничения на паломничество хасидов в Умань

21 августа 2020, 13:19 9
Читайте також українською мовою
Ежегодно на празднование иудейского Нового года в город прибывало до 50 тысяч паломников
Ежегодно на празднование иудейского Нового года в город прибывало до 50 тысяч паломников
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чтобы исключить прибытие большого количества паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана, Украиной будут введены определенные технические ограничения.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Вышгороде Киевской области.

"Учитывая коронавирус, чтобы прекратить любые спекуляции на тему относительно ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тыс. человек в последние годы на паломничество. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения и, по сути, празднование, каким оно было в форме последних лет, не будет", - заявил он.

Аваков отметил, что украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также было отменено, и поэтому, я думаю, что этот баланс в имя здоровья людей должен быть восстановлен", - сказал министр.

В этом контексте министр внутренних дел подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не обращает внимания на общественные интересы, у нас достаточно сил и возможностей".

Напомним, ранее участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в этом году является невозможным. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в Израиле, запретом проведения массовых мероприятий в Украине, необходимостью создания большого количества мест для обсервации, сложностью контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство охраны здоровья Израиля призвало Украину не позволять в этом году паломничество хасидов в Умани.

Ранее сообщалось, что Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского.

карантин Арсен Аваков МВД Умань
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »