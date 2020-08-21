"Не можем позволить такие риски": Аваков готов ввести технические ограничения на паломничество хасидов в Умань

Ежегодно на празднование иудейского Нового года в город прибывало до 50 тысяч паломников

Ежегодно на празднование иудейского Нового года в город прибывало до 50 тысяч паломников

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Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Вышгороде Киевской области.

"Учитывая коронавирус, чтобы прекратить любые спекуляции на тему относительно ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тыс. человек в последние годы на паломничество. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения и, по сути, празднование, каким оно было в форме последних лет, не будет", - заявил он.

Аваков отметил, что украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также было отменено, и поэтому, я думаю, что этот баланс в имя здоровья людей должен быть восстановлен", - сказал министр.

В этом контексте министр внутренних дел подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не обращает внимания на общественные интересы, у нас достаточно сил и возможностей".

Напомним, ранее участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в этом году является невозможным. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в Израиле, запретом проведения массовых мероприятий в Украине, необходимостью создания большого количества мест для обсервации, сложностью контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство охраны здоровья Израиля призвало Украину не позволять в этом году паломничество хасидов в Умани.

Ранее сообщалось, что Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского.