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18 августа 2020, 13:28 1

Мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского

18 августа 2020, 13:28 1
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К нему так никто и не вышел
К нему так никто и не вышел
Telegram-канал PavlovskyNews
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українською мовою

Мэр Умани Александр Цебрий, который 17 августа вечером приехал под ОПУ со спальным мешком и раскладным стулом, заночевал у порога Офиса президента в надежде встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

Как сообщает RegioNews, соответствующие фото опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Ночью меня укусил комар, а так все нормально. Никто из Офиса президента ко мне не вышел, не общался ни с кем. Сегодня снова остаюсь здесь", — рассказал журналистам Цебрий.

Отметим, что мэр выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где больше всего зараженных коронавирусом. По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыли в Умань.

Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавирус. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани еврейского Нового года — Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники.

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.

коронавирус карантин Офис президента мэр президент
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