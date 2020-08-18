Мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского

К нему так никто и не вышел

К нему так никто и не вышел

Telegram-канал PavlovskyNews

Мэр Умани Александр Цебрий, который 17 августа вечером приехал под ОПУ со спальным мешком и раскладным стулом, заночевал у порога Офиса президента в надежде встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

Как сообщает RegioNews, соответствующие фото опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Ночью меня укусил комар, а так все нормально. Никто из Офиса президента ко мне не вышел, не общался ни с кем. Сегодня снова остаюсь здесь", — рассказал журналистам Цебрий.

Отметим, что мэр выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где больше всего зараженных коронавирусом. По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыли в Умань.

Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавирус. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани еврейского Нового года — Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники.

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.