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17 августа 2020, 13:12 3

Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов - мэр

17 августа 2020, 13:12 3
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Местная власть готова к решительным мерам
Местная власть готова к решительным мерам
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Мэр Умани Александр Цебрий заверил, что в случае массового паломничества хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана готов перекрыть город и заблокировать въезды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение мэра в Facebook.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош ха-Шана мы примем меры предосторожности", - обратился он к жителям города.

По его словам, местная власть готова прибегнуть к решительным мерам, поскольку вопрос приезда 5-10 тысяч хасидов во время пандемии COVID-19 может нести угрозу жизни жителей города, а решение о запрете традиционных празднований не принято на общегосударственном уровне.

Кроме того, отметил уманский мэр, он будет пытаться встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы лично объяснить опасность ситуации.

Ранее сообщалось, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в город Умань для празднования еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана.

коронавирус карантин праздник мэр Умань
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