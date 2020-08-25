В предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий

Государство должно обеспечить их защитными масками

Государство должно обеспечить их защитными масками

Фото: Офис президента

В процессе подготовки к местным выборам будет задействовано не менее 500 тысяч сотрудников избирательных комиссий.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время селекторного совещания под председательством президента Зеленского, передает RegioNews.

На совещании обсуждался вопрос подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября.

В предвыборном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тысяч работников избирательных комиссий разных уровней", - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что их нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

По словам президента Зеленского, также накануне нового эпидемического сезона необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

Напомним, "Слуге народа" назвали единственную причину отмены местных выборов.

Денис Шмыгаль рассказал, могут ли перенести местные выборы. Правительство не исключает переноса голосования.