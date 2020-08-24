Часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента
Представители партии "Национальный корпус" и полка "Азов" силой прорвались через полицейский кордон под Офис президента.
Об этом сообщает "Klymenko Time", передает RegioNews.
Часть колонны с "Марша защитников Украины" пришла под Офис президента Зеленского и прорвалась через кордон правоохранителей. Прежде всего это представители "Азова", вместе с собственно Билецким", - пишет издание.
Также известно, что под Офис президента пришли активисты с требованием освободить из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а из-под домашнего ареста - Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.
Они поднялись от Майдана Независимости по улице Институтской, на входе во двор ОП их проверяли правоохранители. В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами "Free Riff", "Free Kuzmenko" и "Free Dugar".
Они заявили, что в 17:00 отправятся к Офису Генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда об изменении меры пресечения Антоненко.
Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.
Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику.