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24 августа 2020, 15:10 18

Часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента

24 августа 2020, 15:10 18
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На Майдане Независимости проходит вече остальных участников акции
На Майдане Независимости проходит вече остальных участников акции
Фото: Klymenko Time
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Представители партии "Национальный корпус" и полка "Азов" силой прорвались через полицейский кордон под Офис президента.

Об этом сообщает "Klymenko Time", передает RegioNews.

Часть колонны с "Марша защитников Украины" пришла под Офис президента Зеленского и прорвалась через кордон правоохранителей. Прежде всего это представители "Азова", вместе с собственно Билецким", - пишет издание.

Также известно, что под Офис президента пришли активисты с требованием освободить из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а из-под домашнего ареста - Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

Они поднялись от Майдана Независимости по улице Институтской, на входе во двор ОП их проверяли правоохранители. В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами "Free Riff", "Free Kuzmenko" и "Free Dugar".

Они заявили, что в 17:00 отправятся к Офису Генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда об изменении меры пресечения Антоненко.

Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.

Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику.

Киев Офис президента митинг ветераны Петр Порошенко Нацкорпус
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