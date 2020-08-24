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В День Независимости в зоне ООС обстрелов не было - штаб
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24 августа 2020, 18:01 6

В День Независимости в зоне ООС обстрелов не было - штаб

24 августа 2020, 18:01 6
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Среди военных потерь нет
Среди военных потерь нет
Фото: flickr
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С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские защитники придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сообщении.

Среди украинских военных потерь и ранений нет.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в штабе.

Также сообщается, что по поручению президента Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в Авдеевский промзоне вручил орден "За мужество" 3-й степени старшему лейтенанту Александру Рапуте.

Напомним, накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины, украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня.

Донбасс ООС война обстрелы АТО День независимости
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