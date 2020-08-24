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24 августа 2020, 10:41 7

Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества

24 августа 2020, 10:41 7
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В столице в усиленном режиме дежурят правоохранители
В столице в усиленном режиме дежурят правоохранители
Фото: Офис президента
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В понедельник, 24 августа на Софийской площади в Киеве состоялись официальные торжества ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает RegioNews.

Центр Киева усиленно охраняют правоохранители, улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов.

Известно, что президент Владимир Зеленский вместе с женой возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины, после чего отправились на Софийскую площадь, где состоялась официальная торжественная церемония празднования Дня Независимости.

На площади присутствовали члены правительства, представители духовенства, руководители СБУ, НБУ и другие должностные лица, дипломаты. В начале церемонии состоялось поднятие Государственного флага.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к единству и сплоченности, "чтобы ни соседи, ни внутренние иностранцы не могли посеять раздор в государстве".

Для этого всем надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности - все украинцы братья и сестры, дети Украины, и никому не надо давать шанс посеять между нами раздор. Ни соседям, ни внутренним чужакам", - сказал Зеленский.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который свидетельствовал новый статус Украинского государства.

Напомним, накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины. Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня.

Украина Владимир Зеленский Киев праздник День независимости
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