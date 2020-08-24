В полиции назвали количество участников мероприятий в центре Киева
В массовых и праздничных мероприятиях ко Дню Независимости в центре Киева приняли участие около 20 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook, передает RegioNews.
В Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тысяч человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сновной задачей правоохранителей было предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности участников мероприятий.
Массовые мероприятия в столице прошли спокойно, правонарушений допущено не было", - отметили правоохранители.
Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.
Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику. Позже стало известно, что часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента.