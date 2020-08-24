10:15  24 августа
Коронавирус в Украине: зафиксировано 1799 новых случаев болезни
13:53  24 августа
В Киеве "заминировали" мосты, магазины, метро и аэропорт
10:07  24 августа
Накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
24 августа 2020, 17:03 3

В полиции назвали количество участников мероприятий в центре Киева

24 августа 2020, 17:03 3
Читайте також українською мовою
Массовые мероприятия в столице прошли спокойно
Массовые мероприятия в столице прошли спокойно
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В массовых и праздничных мероприятиях ко Дню Независимости в центре Киева приняли участие около 20 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook, передает RegioNews.

В Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тысяч человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сновной задачей правоохранителей было предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности участников мероприятий.

Массовые мероприятия в столице прошли спокойно, правонарушений допущено не было", - отметили правоохранители.

Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.

Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику. Позже стало известно, что часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента.

Нацгвардия Киев полиция акция День независимости
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Николаевщине полицейские задержали 30 вооруженных рейдеров
24 августа 2020, 15:27
Часть участников Марша ветеранов прорвалась под Офис президента
24 августа 2020, 15:10
В оккупированный Донецк отправили 5 тысяч открыток ко Дню Независимости
24 августа 2020, 14:18
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »