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24 августа 2020, 11:13 9

В центре Киева проходит Марш защитников Украины

24 августа 2020, 11:13 9
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Альтернативное шествие ветеранов проходит уже второй год подряд
Альтернативное шествие ветеранов проходит уже второй год подряд
Фото: Эспрессо
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Ко дню Независимости в Киеве ветеранские и патриотические организации проводят Марш защитников Украины, который является альтернативой официальной программе празднований.

Об этом сообщает RegioNews.

Среди организаторов марша более 10 ветеранских объединений со всей Украины. В нем принимают участие также семьи погибших украинских военных и героев Небесной Сотни, а также раненые воины и участники Революции Достоинства.

Как и в прошлом году, участники акции пройдут маршем от парка Шевченко до Майдана Независимости и Европейской площади.

Сейчас собралось уже несколько тысяч человек, рядом дежурят полиция, полиция диалога и медицинские бригады.

Согласно плану мероприятия, в 14 часов дня участники шествия возложат цветы у Стены Памяти на Михайловской площади и почтят погибших героев. Вечером состоится вече на Майдане Независимости.

Организаторы шествия анонсировали, что все участники будут идти в медицинских масках из-за карантина. Волонтеры перед началом раздавали маски и просили их надевать.

Ранее организаторы марша заявили, что в этом году участники шествия будут требовать от президента подать в парламент проект закона "О защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния", определив его как неотложный.

В 2019 году в Марше защитников Украины приняли участие более 20 тысяч человек.

Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.

Киев марш День независимости ветераны праздник
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