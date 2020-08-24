В центре Киева проходит Марш защитников Украины
Ко дню Независимости в Киеве ветеранские и патриотические организации проводят Марш защитников Украины, который является альтернативой официальной программе празднований.
Об этом сообщает RegioNews.
Среди организаторов марша более 10 ветеранских объединений со всей Украины. В нем принимают участие также семьи погибших украинских военных и героев Небесной Сотни, а также раненые воины и участники Революции Достоинства.
Как и в прошлом году, участники акции пройдут маршем от парка Шевченко до Майдана Независимости и Европейской площади.
Сейчас собралось уже несколько тысяч человек, рядом дежурят полиция, полиция диалога и медицинские бригады.
Согласно плану мероприятия, в 14 часов дня участники шествия возложат цветы у Стены Памяти на Михайловской площади и почтят погибших героев. Вечером состоится вече на Майдане Независимости.
Организаторы шествия анонсировали, что все участники будут идти в медицинских масках из-за карантина. Волонтеры перед началом раздавали маски и просили их надевать.
Ранее организаторы марша заявили, что в этом году участники шествия будут требовать от президента подать в парламент проект закона "О защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния", определив его как неотложный.
В 2019 году в Марше защитников Украины приняли участие более 20 тысяч человек.
Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.