Украина не сможет провести выборы в ОРДЛО в октябре - Кравчук

Он назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина

Он назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина

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Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что местные выборы в Украине и на территории ОРДЛО не смогут пройти одновременно, однако речь о переносе голосования не идет.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы", - сказал Кравчук.

Он отметил, что большинство жителей оккупированных территорий не хотят вернуться в состав Украины на прежних правах.

Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, но иметь возможность общаться с Россией", - добавил Кравчук.

Он также назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина для деоккупации территорий ОРДЛО.

Это особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы даем особые права, свободы и так далее. И второе: мы предлагаем свободную экономическую зону всей Донецкой области и Луганской области", - сообщил Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Позже он заявил, что переносить переговорную площадку ТКГ из Минска нет необходимости.