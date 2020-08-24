На Николаевщине полицейские задержали 30 вооруженных рейдеров
В пгт Братское Николаевской области около 6 часов утра вооруженные злоумышленники проникли на территорию маслопрессового завода с целью его захвата.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, передает RegioNews.
Сегодня, 24 августа, около 6:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли почти 30 неизвестных вооруженных лиц", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли полицейские и бойцы спецподразделения ТОР, вооруженных злоумышленников задержали.
Полицейские начали уголовное производство по факту противодействия законной хозяйственной деятельности, задержанным грозит штраф в размере от 170 до 255 тысяч гривен.
Напомним, в центре Киева задержали вооруженную банду, которая готовила провокации ко Дню независимости.