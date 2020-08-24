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24 августа 2020, 15:27 5

На Николаевщине полицейские задержали 30 вооруженных рейдеров

24 августа 2020, 15:27 5
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Они окажутся на скамье подсудимых
Они окажутся на скамье подсудимых
Фото: Нацполиция
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В пгт Братское Николаевской области около 6 часов утра вооруженные злоумышленники проникли на территорию маслопрессового завода с целью его захвата.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, передает RegioNews.

Сегодня, 24 августа, около 6:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли почти 30 неизвестных вооруженных лиц", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские и бойцы спецподразделения ТОР, вооруженных злоумышленников задержали.

Полицейские начали уголовное производство по факту противодействия законной хозяйственной деятельности, задержанным грозит штраф в размере от 170 до 255 тысяч гривен.

Напомним, в центре Киева задержали вооруженную банду, которая готовила провокации ко Дню независимости.

Николаев преступление полиция задержание захват
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