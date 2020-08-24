На Николаевщине полицейские задержали 30 вооруженных рейдеров

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, передает RegioNews.

Сегодня, 24 августа, около 6:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли почти 30 неизвестных вооруженных лиц", - говорится в сообщении.