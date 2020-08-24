В оккупированный Донецк отправили 5 тысяч открыток ко Дню Независимости

Акция состоялась у мемориала погибших вблизи Авдеевской промзоны

Акция состоялась у мемориала погибших вблизи Авдеевской промзоны

Фото: Донецкая ВГА

В оккупированный Россией Донецк с прифронтовой Авдеевки на воздушных шариках отправили пять тысяч поздравительных открыток с Днем независимости Украины.

Об этом сообщает Донецкая ВЦА, передает RegioNews.

Таким образом, активисты и волонтеры поздравили соотечественников, оказавшихся на оккупированной территории, с праздником.

Традицию отправки открыток на ту сторону линии разграничения несколько лет назад начал волонтер и активист Влад Иванов.

Присоединиться к акции мог каждый желающий с помощью флешмоба, что в начале августа начала Донецкая облгосадминистрация. В соцсетях все желающие писали с хештеґом #УкраинскийДонецк поздравления с Днем независимости Украины для жителей оккупированной части Донбасса. Эти важные слова поддержки и напечатали на поздравительных открытках", - говорится в сообщении военно-гражданской администрации.

Также в сторону временно оккупированного Донецка на воздушных шариках запустили флаг Украины.

Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.

Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику.