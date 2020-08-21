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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 августа 2020, 11:52 6

Новый руководитель "Укрзализныци" будет назначен на следующей неделе - Шмыгаль

21 августа 2020, 11:52 6
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Перед новым руководителем будет стоять задача внутренних реформ
Перед новым руководителем будет стоять задача внутренних реформ
Фото: Кабмин
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Кабинет Министров планирует назначить нового руководителя "Укрзализныци" на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу", передает RegioNews.

По словам главы правительства, в этом направлении главной задачей он видит защиту государственных предприятий от любого политического влияния, "чтобы исключить политическую коррупцию на них, чтобы управлять ими как бизнесом".

В "Укрзализныце" такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, который выиграл серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что перед новым руководителем компании будет стоять задача внутреннего реформирования, потому что кризис больно ударил по предприятию.

Практически остановлены пассажирские перевозки. При их убыточности, они покрывали большую часть постоянных затрат предприятия. Но дальше существовать в такой запутанной бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, как сейчас, Укрзализныця не может", - отметил премьер-министр.

Он уточнил, что "Укрзализныця" должна проводить внутренние реформы, привлекать инвесторов и иностранный опыт.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.

Также во время заседания 19 августа Кабмин уволил председателя Государственной таможенной службы Украины. Также премьер-министр Шмыгаль считает, что резкого повышения курса не будет.

Кабмин назначение Укрзализныця Денис Шмыгаль начальник
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