Шмыгаль поручил подготовиться к безопасному проведению местных выборов

Минздрав должен разработать рекомендации для проведения выборов в условиях эпидемии

Минздрав должен разработать рекомендации для проведения выборов в условиях эпидемии

Фото: Кабмин

Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров, передает RegioNews.

По его словам, правительство уже сейчас начинает работу для того, чтобы избирательный процесс в октябре прошел безопасно.

У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что соответствующие рекомендации необходимо передать в Центральную избирательную комиссию и на места.

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Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа зафиксирован новый антирекорд по числу больных Covid-19, за сутки заболели 1967 человек.