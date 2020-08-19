Шмыгаль поручил подготовиться к безопасному проведению местных выборов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.
Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров, передает RegioNews.
По его словам, правительство уже сейчас начинает работу для того, чтобы избирательный процесс в октябре прошел безопасно.
У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что соответствующие рекомендации необходимо передать в Центральную избирательную комиссию и на места.
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