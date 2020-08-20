Несмотря на запрет правительства часть хасидов уже приехала в Умань
Из-за отсутствия официального запрета от украинского правительства на приезд хасидов в Умань, часть паломников уже прибыла в город.
Об этом руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач рассказал в эфире Общественной студии, пишет Regionews.
В первую очередь, надо дождаться решения правительства. Это главный вопрос, и ответственность за него должно взять на себя руководство страны”, — отметил он.
Ткач отметил, что сейчас в Украине нет юридических механизмов, на основе которых можно запретить паломничество, а сделать это может только волевое решение правительства”. Он также добавил, что момент, когда хасидам можно было бы запретить приезжать в Умань, уже упущен, даже несмотря на то, что праздник состоится в сентябре.
Я считаю, что сейчас будет сложно запретить паломничество. Хасиды уже поехали, и остановить их будет почти невозможно”, — подчеркнул Ткач.
Руководитель еврейской общины отметил, что Министерству внутренних дел необходимо будет взять ответственность в двух вопросах: обеспечения норм карантина и безопасности паломников.
По моему мнению, аргументы мэра Умани не беспочвенны. И мысли и опасения общины также. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, необходимо обратить внимание на выделение определенного ресурса для соблюдения норм безопасности и карантина. Ограничить паломничество можно, а вот запретить, как я думаю, уже невозможно”, — подытожил Михаэль Ткач.
Напомним, мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.
Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского.