Несмотря на запрет правительства часть хасидов уже приехала в Умань

Еврейская община Украины рассказала, что официального запрета от правительства нет

Еврейская община Украины рассказала, что официального запрета от правительства нет

Фото: flickr

Из-за отсутствия официального запрета от украинского правительства на приезд хасидов в Умань, часть паломников уже прибыла в город.

Об этом руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач рассказал в эфире Общественной студии, пишет Regionews.

В первую очередь, надо дождаться решения правительства. Это главный вопрос, и ответственность за него должно взять на себя руководство страны”, — отметил он.

Ткач отметил, что сейчас в Украине нет юридических механизмов, на основе которых можно запретить паломничество, а сделать это может только волевое решение правительства”. Он также добавил, что момент, когда хасидам можно было бы запретить приезжать в Умань, уже упущен, даже несмотря на то, что праздник состоится в сентябре.

Я считаю, что сейчас будет сложно запретить паломничество. Хасиды уже поехали, и остановить их будет почти невозможно”, — подчеркнул Ткач.

Руководитель еврейской общины отметил, что Министерству внутренних дел необходимо будет взять ответственность в двух вопросах: обеспечения норм карантина и безопасности паломников.

По моему мнению, аргументы мэра Умани не беспочвенны. И мысли и опасения общины также. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, необходимо обратить внимание на выделение определенного ресурса для соблюдения норм безопасности и карантина. Ограничить паломничество можно, а вот запретить, как я думаю, уже невозможно”, — подытожил Михаэль Ткач.

Напомним, мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского.