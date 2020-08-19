Кабмин уволил председателя Государственной таможенной службы Украины

Также был назначен новый главного таможенник государства

Также был назначен новый главного таможенник государства

Фото: Кабмин

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан, передает RegioNews.

Муратов был назначен временным руководителем Государственной таможенной службы Украины 24 апреля 2020 года.

Кабмин принял проект распоряжения об увольнении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины", - написал Мокан.

Также известно, что следующим решением Кабинет Министров распорядился временно возложить обязанности председателя Государственной таможенной службы на Андрея Павловского.

Павловский с 4 июня 2020 года работал заместителем председателя Гостаможслужбы, до этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.