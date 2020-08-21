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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 серпня 2020, 11:52 11

Нового керівника "Укрзалізниці” буде призначено наступного тижня - Шмигаль

21 серпня 2020, 11:52 11
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Перед новим керівником буде стояти завдання внутрішніх реформ
Перед новим керівником буде стояти завдання внутрішніх реформ
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів планує призначити нового керівника “Укрзалізниці” наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Укрінформу”, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, в цьому напрямку головним завданням він вбачає захист державних підприємств від будь-якого політичного впливу, "щоб унеможливити політичну корупцію на них, щоб управляти ними як бізнесом”.

В "Укрзалізниці” такі органи управління створені, невдовзі там з’явиться новий керівник, який виграв серйозний кадровий конкурс. Людина зараз проходить спецперевірку і, думаю, вже наступного тижня буде призначена рішенням уряду”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що перед новим керівником компанії буде стояти завдання внутрішнього реформування, тому що криза боляче вдарила по підприємству.

Практично зупинені пасажирські перевезення. При їх збитковості, вони покривали велику частину постійних витрат підприємства. Але далі існувати в такій заплутаній бізнес-моделі з пасажирськими та вантажними перевезеннями, як зараз, Укрзалізниця не може”, - зазначив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що "Укрзалізниця” має проводити внутрішні реформи, залучати інвесторів та іноземний досвід.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Також під час засідання 19 серпня Кабмін звільнив голову Державної митної служби України. Також прем’єр-міністр Шмигаль вважає, що різкого підвищення курсу не буде.

Кабмін призначення Укрзализныця Деніс Шмигаль начальник
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