Зеленский хочет поручить Шмигалю заняться развитием сел и малых городов

Глава государства сегодня посетил село на Херсонщине

Глава государства сегодня посетил село на Херсонщине

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к Кабинету министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов.

Как сообщает RegioNews, об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Глава государства отметил, что посетил сегодня село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По мнению президента, украинские села требуют системного подхода и развития.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к сел и маленьких городков. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета!?" – подчеркнул президент.

Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.

Ранее сообщалось, что Зеленский на Херсонщине разносил письма пенсионерам.