Шмыгаль считает, что резкого повышения курса не будет

По словам главы правительства, курс регулируется рынком и является абсолютно приемлемым

По словам главы правительства, курс регулируется рынком и является абсолютно приемлемым

Фото: Кабмин

К концу этого года курс валют в Украине будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен.

Об этом в интервью Укринформу "рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу возможного роста курса в течении ближайших месяцев, но заверил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно хуже влияние мирового кризиса на Украину.

Он добавил, что тогда Правительство перестраховалось и заложило большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет в связи с приближением кризиса.

Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.

Также во время заседания 19 августа Кабмин уволил председателя Государственной таможенной службы Украины.