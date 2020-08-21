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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 августа 2020, 10:30 10

Шмыгаль считает, что резкого повышения курса не будет

21 августа 2020, 10:30 10
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По словам главы правительства, курс регулируется рынком и является абсолютно приемлемым
По словам главы правительства, курс регулируется рынком и является абсолютно приемлемым
Фото: Кабмин
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К концу этого года курс валют в Украине будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен.

Об этом в интервью Укринформу "рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу возможного роста курса в течении ближайших месяцев, но заверил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно хуже влияние мирового кризиса на Украину.

Он добавил, что тогда Правительство перестраховалось и заложило большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет в связи с приближением кризиса.

Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.

Также во время заседания 19 августа Кабмин уволил председателя Государственной таможенной службы Украины.

Кабмин Денис Шмыгаль экономика курс валют правительство
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