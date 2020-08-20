К 1 декабря в Украине должны выбрать эскиз большого Государственного Герба

Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Верховной Раде

Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Верховной Раде

Фото из открытых источников

Группа народных депутатов во главе с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в парламенте проект постановления о конкурсе на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Текст документа обнародовали на сайте ВР, сообщает RegioNews.

Проектом постановления предлагается поручить Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

В частности, проектом постановления №3994 "Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины” до 1 октября 2020 года правительство обязывают образовать оргкомитет, утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

До 1 ноября Кабмин должен будет провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря определить победителя конкурса и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения по результатам конкурса.

Напомним, рассмотрение проекта постановления №3994 является одиним из шести вопросов повестки дня внеочередной сессии ВР, которую спикер Дмитрий Разумков распорядился созвать 25 августа.