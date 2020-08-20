16:36  20 августа
Завтра Владимир Зеленский приедет в Николаев
12:46  20 августа
В Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен
17:54  20 августа
Оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
20 августа 2020, 17:37 2

К 1 декабря в Украине должны выбрать эскиз большого Государственного Герба

20 августа 2020, 17:37 2
Читайте також українською мовою
Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Верховной Раде
Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Верховной Раде
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Группа народных депутатов во главе с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в парламенте проект постановления о конкурсе на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Текст документа обнародовали на сайте ВР, сообщает RegioNews.

Проектом постановления предлагается поручить Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

В частности, проектом постановления №3994 "Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины” до 1 октября 2020 года правительство обязывают образовать оргкомитет, утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

До 1 ноября Кабмин должен будет провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря определить победителя конкурса и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения по результатам конкурса.

Напомним, рассмотрение проекта постановления №3994 является одиним из шести вопросов повестки дня внеочередной сессии ВР, которую спикер Дмитрий Разумков распорядился созвать 25 августа.

Кабмин Украина конкурс герб Верховная Рада Постановление
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЦИК и Минздрав обсудили меры безопасности на выборах осенью
20 августа 2020, 16:58
Украина еще не получила список на обмен пленными с российской стороны
20 августа 2020, 16:56
Львовский горсовет отменил пленарное заседание из-за вспышки COVID-19
20 августа 2020, 16:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Ровенская область: кому принадлежат автовокзалы региона
Львов на низком старте. Кто решил бросить вызов "вечному" мэру Садовому
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »