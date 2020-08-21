Шмигаль вважає, що різкого підвищення курсу не буде

За словами глави Уряду, курс регулюється ринком і є абсолютно прийнятним

За словами глави Уряду, курс регулюється ринком і є абсолютно прийнятним

Фото: Кабмін

До кінця цього року курс валют в Україні буде коливатися в районі 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу" розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу можливого зростання курсу долара упродовж найближчих місяців, але запевнив, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової кризи на Україну.

Він додав, що тоді Уряд перестрахувався і заклав більші курсові та інфляційні показники в бюджет у зв’язку з наближенням кризи.

Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним”, - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Також під час засідання 19 серпня Кабмін звільнив голову Державної митної служби України.