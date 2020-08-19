14:08  19 августа
Завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине
15:03  19 августа
Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья
17:31  19 августа
На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского
UA | RU
UA | RU
19 августа 2020, 13:54 11

Перед учебным годом первоклассники должны пройти медосмотр - Ляшко

19 августа 2020, 13:54 11
Читайте також українською мовою
Старшим детям нужно проходить медосмотр раз в год
Старшим детям нужно проходить медосмотр раз в год
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что медицинский осмотр перед началом учебного года первоклассники должны пройти, а все остальные дети должны проходить его раз в год.

Об этом он рассказал на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей первого класса. Для всех других детей медицинские осмотры проводятся раз в год", - сказал он.

Он попросил не делать скопления в медицинских учреждениях накануне учебного года или в конце.

Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра", - добавил он.

Ранее сообщалось, что школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина.

школа Минздрав дети Виктор Ляшко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »