Перед учебным годом первоклассники должны пройти медосмотр - Ляшко

Старшим детям нужно проходить медосмотр раз в год

Старшим детям нужно проходить медосмотр раз в год

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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что медицинский осмотр перед началом учебного года первоклассники должны пройти, а все остальные дети должны проходить его раз в год.

Об этом он рассказал на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей первого класса. Для всех других детей медицинские осмотры проводятся раз в год", - сказал он.

Он попросил не делать скопления в медицинских учреждениях накануне учебного года или в конце.

Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра", - добавил он.

Ранее сообщалось, что школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина.