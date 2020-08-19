Перед учебным годом первоклассники должны пройти медосмотр - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что медицинский осмотр перед началом учебного года первоклассники должны пройти, а все остальные дети должны проходить его раз в год.
Об этом он рассказал на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.
Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей первого класса. Для всех других детей медицинские осмотры проводятся раз в год", - сказал он.
Он попросил не делать скопления в медицинских учреждениях накануне учебного года или в конце.
Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра", - добавил он.
Ранее сообщалось, что школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина.