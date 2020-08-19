Шмигаль доручив підготуватися до безпечного проведення місцевих виборів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.
Про це він заявив під час засідання Кабінету Міністрів, передає RegioNews.
За його словами, Уряд вже зараз розпочинає роботу для того, щоб виборчий процес у жовтні пройшов безпечно.
У нас уже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ відпрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу”, - сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр додав, що відповідні рекомендації необхідно передати до Центральної виборчої комісії та на місця.
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