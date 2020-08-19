Шмигаль доручив підготуватися до безпечного проведення місцевих виборів

МОЗ має розробити рекомендації для проведення виборів в умовах епідемії

МОЗ має розробити рекомендації для проведення виборів в умовах епідемії

Фото: Кабмін

Про це він заявив під час засідання Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

За його словами, Уряд вже зараз розпочинає роботу для того, щоб виборчий процес у жовтні пройшов безпечно.

У нас уже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ відпрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що відповідні рекомендації необхідно передати до Центральної виборчої комісії та на місця.

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