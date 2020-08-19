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19 серпня 2020, 14:13 9

Шмигаль доручив підготуватися до безпечного проведення місцевих виборів

19 серпня 2020, 14:13 9
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МОЗ має розробити рекомендації для проведення виборів в умовах епідемії
МОЗ має розробити рекомендації для проведення виборів в умовах епідемії
Фото: Кабмін
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

Про це він заявив під час засідання Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

За його словами, Уряд вже зараз розпочинає роботу для того, щоб виборчий процес у жовтні пройшов безпечно.

У нас уже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ відпрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що відповідні рекомендації необхідно передати до Центральної виборчої комісії та на місця.

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Нагадаємо, в Україні за станом на 19 серпня зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за добу захворіли 1967 осіб.

коронавірус Кабмін карантин МОЗ Деніс Шмигаль Місцеві вибори
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