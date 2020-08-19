Мэр Ватутино Черкасской области не будет участвовать в местных выборах

Он неоднократно попадал в различные скандалы

Он неоднократно попадал в различные скандалы

Фото: Facebook

Об этом сообщает местное издание "Вести Черкащины", передает RegioNews.

По словам чиновника, причиной такого решения стало нежелание работать с местными депутатами.

Он считает, что депутаты "не знают законов и не обладают экономической ситуацией", а также посетовал на то, что они обвиняют его в махинациях.

Другая причина в том, что все надоело. Об меня постоянно вытирают ноги. Не все от меня зависит. Сейчас продолжаются реформы. А неудачи записывают на меня", - сказал мэр.

Он также добавил, что после завершения каденции планирует "уделять внимание родным, ходить на рыбалку и жить спокойно".

Напомним, глава Черкасской ОГА Боднар считает мэра Бондаренко несамостоятельной политической фигурой. По мнению Романа Боднаря, все заявления и действия Бондаренко связаны с его политическими амбициями.