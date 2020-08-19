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19 августа 2020, 12:28 2

Мэр Ватутино Черкасской области не будет участвовать в местных выборах

19 августа 2020, 12:28 2
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Он неоднократно попадал в различные скандалы
Фото: Facebook
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Мэр города Ватутино Черкасской области Александр Лысюк не будет баллотироваться на должность главы будущей территориальной общины.

Об этом сообщает местное издание "Вести Черкащины", передает RegioNews.

По словам чиновника, причиной такого решения стало нежелание работать с местными депутатами.

Он считает, что депутаты "не знают законов и не обладают экономической ситуацией", а также посетовал на то, что они обвиняют его в махинациях.

Другая причина в том, что все надоело. Об меня постоянно вытирают ноги. Не все от меня зависит. Сейчас продолжаются реформы. А неудачи записывают на меня", - сказал мэр.

Он также добавил, что после завершения каденции планирует "уделять внимание родным, ходить на рыбалку и жить спокойно".

Напомним, глава Черкасской ОГА Боднар считает мэра Бондаренко несамостоятельной политической фигурой. По мнению Романа Боднаря, все заявления и действия Бондаренко связаны с его политическими амбициями.

Черкасская область Местные выборы мэр Ватутино община территория
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