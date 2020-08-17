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В ТКГ назвали участников и дату новой "нормандской встречи"

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Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, пишет RegioNews со ссылкой на OBOZREVATEL .

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак, а со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Встреча планируется на 28 августа.

Встреча политических советников – Это Ермак, Козак… Это еще интереснее мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", –добавил он.

Напомним, 30 июля 30 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак решил выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, назвав переговоры на уровне советников бессмысленными.

Донбасс Украина РФ Андрей Ермак Нормандский формат Офис президента ТКГ заседание Дмитрий Козак
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