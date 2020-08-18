Зеленский на этой неделе посетит Николаевскую область с рабочим визитом

Он проинспектирует трассу, которую ремонтируют в рамках проекта "Большая стройка"

Он проинспектирует трассу, которую ремонтируют в рамках проекта "Большая стройка"

Фото: Офис президента

В пятницу, 21 августа президент Владимир Зеленский посетит Николаевскую область с рабочим визитом.

Об этом сообщил во время общения с журналистами глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, передает RegioNews.

В графике визита Владимира Зеленского запланированы совещания, посвященные вопросам промышленности, хозяйственного комплекса и судостроения. Уже есть предварительный график, но в него еще могут быть внесены изменения", - сказал он.

Арахамия добавил, что график визита главы государства в Николаевскую область будет очень насыщенным.

Как сообщает местное издание "Новости-N", в программе визита Зеленского - проверка ремонта трассы Н-14 "Николаев-Кропивницкий", а также визит на судостроительный завод "Океан".

Также ожидается, что в четверг, 20 августа, Николаев посетит министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Напомним, Зеленский наложил вето на закон о валютной ипотеке Дубинского. Президент предлагает принять закон в новой редакции.