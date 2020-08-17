Кабмин запретил хасидам посещать Умань в этом году

МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления карантина в городе

МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления карантина в городе

Фото: Нацполиция

Правительство поддержало введение ограничений на посещение Умани иностранцами во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

По словам Авакова, эту инициативу поддержали Кабмин и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течении трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения", - сказал министр.

Он отметил, что украинская власть с уважением относится к традициям разных народов и религиозных общин, и ежегодно делает все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Но на протяжении последних недель в Украине фиксируют рост заболеваемости среди населения.

Мы заслушали доклады профильных министров в правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД также рассказал, что аналогичная договоренность была достигнута с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата. Они отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Напомним, Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам. Позже стало известно, что мэр Умани ждет Зеленского под ОП со спальным мешком.