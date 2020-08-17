Кабмин запретил хасидам посещать Умань в этом году
Правительство поддержало введение ограничений на посещение Умани иностранцами во время эпидемии коронавируса.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.
По словам Авакова, эту инициативу поддержали Кабмин и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течении трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения", - сказал министр.
Он отметил, что украинская власть с уважением относится к традициям разных народов и религиозных общин, и ежегодно делает все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Но на протяжении последних недель в Украине фиксируют рост заболеваемости среди населения.
Мы заслушали доклады профильных министров в правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.
Глава МВД также рассказал, что аналогичная договоренность была достигнута с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата. Они отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.
Напомним, Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов, местная власть заявила, что готова к решительным мерам. Позже стало известно, что мэр Умани ждет Зеленского под ОП со спальным мешком.