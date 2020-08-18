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18 августа 2020, 11:05 3

В Киевской области решили ограничить проведение религиозных праздников

18 августа 2020, 11:05 3
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Фото: flickr
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области власти решили ограничить проведение религиозных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - сказал глава КОДА Василий Володин.

И.о. начальника управления культуры, национальностей и религий КОДА Сергей Васильонок напомнил, что в Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади.

Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующим Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

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Напомним, коронавирус в Украине не приходит, за сутки выявлено 1616 новых случаев, 27 больных умерли, а 761 пациент выздоровел.

коронавирус Киевская область религия праздник карантин КОГА
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