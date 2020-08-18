В Киевской области решили ограничить проведение религиозных праздников

Власти области провели онлайн-встречу с представителями духовенства

Власти области провели онлайн-встречу с представителями духовенства

Фото: flickr

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области власти решили ограничить проведение религиозных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - сказал глава КОДА Василий Володин.

И.о. начальника управления культуры, национальностей и религий КОДА Сергей Васильонок напомнил, что в Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади.

Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующим Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

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