Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес

Во втором чтении законопроект №2285-д поддержали 248 нардепов

Во втором чтении законопроект №2285-д поддержали 248 нардепов

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который предусматривает введение системы лицензирования деятельности в сфере азартных игр в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и других условий.

Об этом сообщает RegioNews.

Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведение букмекерской деятельности, в том числе онлайн, выпуск и проведение лотерей, а также игру в покер в интернете.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Также законом предусматривается регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Известно, что против принятия закона выступала оппозиция, на принятии настаивало монобольшинство.

Напомним, к законопроекту об игорном бизнесе народные избранники внесли в общей сложности почти 3,5 тысячи поправок. Законопроект предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр в Украине.