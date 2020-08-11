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11 августа 2020, 19:28 3

В Тернополе открыли офис партии "За будущее"

11 августа 2020, 19:28 3
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Здесь будет работать городской штаб политической силы
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В Тернополе открыли офис политической партии «За будущее».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат облсовета Владимир Болещук, пишет Regionews.

Он подчеркнул, что в офисе партии любой желающий может получить юридическую консультацию и ознакомиться со спецификой избирательного законодательства.

В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии "За будущее". Это место для коммуникации между кандидатами и избирателями. Горожане здесь смогут получить юридическую консультацию, ознакомиться со спецификой избирательного законодательства и бюллетеней, которые будут на местных выборах. Я приглашаю вас приходить в офис и вместе творить будущее Тернопольщины!", - сообщил Болещук.

В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии "За будущее"

В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии "За будущее". Это место для коммуникации между кандидатами и избирателями. Горожане здесь смогут получить юридическую консультацию, ознакомиться со спецификой избирательного законодательства и бюллетеней, которые будут на местных выборах. Я приглашаю вас приходить в офис и вместе творить будущее Тернопольщины!

Опубликовано Владимир Болещук Понедельник, 10 августа 2020 г.

Напомним, На выборах мэра Тернополя наибольшие шансы имеет действующий мэр Надал - РЕЙТИНГ

выборы партия Тернополь офис Тернопольская область За будущее
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