В Тернополе открыли офис партии "За будущее"

Здесь будет работать городской штаб политической силы

Здесь будет работать городской штаб политической силы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат облсовета Владимир Болещук, пишет Regionews.

Он подчеркнул, что в офисе партии любой желающий может получить юридическую консультацию и ознакомиться со спецификой избирательного законодательства.

В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии "За будущее". Это место для коммуникации между кандидатами и избирателями. Горожане здесь смогут получить юридическую консультацию, ознакомиться со спецификой избирательного законодательства и бюллетеней, которые будут на местных выборах. Я приглашаю вас приходить в офис и вместе творить будущее Тернопольщины!", - сообщил Болещук.

В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии "За будущее" В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии "За будущее". Это место для коммуникации между кандидатами и избирателями. Горожане здесь смогут получить юридическую консультацию, ознакомиться со спецификой избирательного законодательства и бюллетеней, которые будут на местных выборах. Я приглашаю вас приходить в офис и вместе творить будущее Тернопольщины! Опубликовано Владимир Болещук Понедельник, 10 августа 2020 г.

Напомним, На выборах мэра Тернополя наибольшие шансы имеет действующий мэр Надал - РЕЙТИНГ