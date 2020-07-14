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14 июля 2020, 16:23 2

Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

14 июля 2020, 16:23 2
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В парламенте зарегистрировали сразу два соответствующих постановления
В парламенте зарегистрировали сразу два соответствующих постановления
Фото: BIN
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Депутаты от фракции "Батькивщина" и группа внефракционных депутатов заблокировали подписание закона о легализации азартных игр.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Соответствующие проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" NN2285-дП и 2285-дП1 зарегистрированы 14 июля в парламенте.

Среди авторов проектов - лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Вадим Новинский.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес, приняв соответствующий закон.

игорный бизнес закон Батькивщина Новинский Вадим Юлия Тимошенко
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