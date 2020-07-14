Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса
В парламенте зарегистрировали сразу два соответствующих постановления
В парламенте зарегистрировали сразу два соответствующих постановления
Депутаты от фракции "Батькивщина" и группа внефракционных депутатов заблокировали подписание закона о легализации азартных игр.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Соответствующие проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" NN2285-дП и 2285-дП1 зарегистрированы 14 июля в парламенте.
Среди авторов проектов - лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Вадим Новинский.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес, приняв соответствующий закон.
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